Совершивший наезд на велосипедиста житель Плюссы скрылся с места ДТП

10:04, 18 декабря 2019, ПАИ

66-летний житель Плюссы скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в Стругокрасненском районе 17 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Около 12:00 на 38-м километре автодороги Цапелька — Плюсса автомобиль Toyota Camry под управлением пожилого водителя сбил 33-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении. В настоящее время личность водителя иномарки установлена. Велосипедист госпитализирован.

В тот же день около 9:00 на проспекте Гагарина в Великих Луках микроавтобус «ГАЗель», за рулем которого находился 66-летний водитель, наехал на 64-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, водитель был трезв. Пешехода отправили в местную больницу.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.