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Общество

За ложь о соответствии ГОСТу предложили штрафовать в России

В России могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу. Соответствующее предложение внесено в проект особенной части нового КоАП РФ. Речь, в том числе, идёт о маркировке продукции, эксплуатационных и иных документах, пишет газета «Известия».

Согласно документу, за ложь о соответствии ГОСТу предлагается штрафовать юрлица на 500-800 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 100-400 тысяч рублей, должностные лица – на 20-50 тысяч рублей.

ГОСТами называют национальные стандарты, на соответствие им указывает овал с буквами РСТ. Производители могут печатать на упаковке «Сделано по ГОСТу» или другие похожие фразы.

В настоящее время более 40% испытанных Роскачеством товаров соответствуют национальным стандартам. Однако, по данным экспертов, около трети из них в действительности сделаны не по ГОСТу. В Роскачестве считают, что ссылка на ГОСТ является беспроигрышным маркетинговым ходом, и потому усиление ответственности за обман покупателей весьма своевременно.

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