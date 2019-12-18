За ложь о соответствии ГОСТу предложили штрафовать в России

09:40, 18 декабря 2019, ПАИ

В России могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу. Соответствующее предложение внесено в проект особенной части нового КоАП РФ. Речь, в том числе, идёт о маркировке продукции, эксплуатационных и иных документах, пишет газета «Известия».

Согласно документу, за ложь о соответствии ГОСТу предлагается штрафовать юрлица на 500-800 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 100-400 тысяч рублей, должностные лица – на 20-50 тысяч рублей.

ГОСТами называют национальные стандарты, на соответствие им указывает овал с буквами РСТ. Производители могут печатать на упаковке «Сделано по ГОСТу» или другие похожие фразы.

В настоящее время более 40% испытанных Роскачеством товаров соответствуют национальным стандартам. Однако, по данным экспертов, около трети из них в действительности сделаны не по ГОСТу. В Роскачестве считают, что ссылка на ГОСТ является беспроигрышным маркетинговым ходом, и потому усиление ответственности за обман покупателей весьма своевременно.