Сквер у памятника Пушкину благоустроили в Невеле

10:09, 18 декабря 2019, ПАИ

В Невеле на площади Карла Маркса у памятника А. С. Пушкина благоустроили сквер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Благоустройство сквера было реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области.

Также в рамках данного федерального проекта в Невеле был благоустроен сквер у музыкальной школы, расположенный на улице Энгельса.