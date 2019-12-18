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Общество

Сквер у памятника Пушкину благоустроили в Невеле

В Невеле на площади Карла Маркса у памятника А. С. Пушкина благоустроили сквер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Благоустройство сквера было реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области.

Также в рамках данного федерального проекта в Невеле был благоустроен сквер у музыкальной школы, расположенный на улице Энгельса.

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