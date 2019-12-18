Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению

10:52, 18 декабря 2019, ПАИ

Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

До подключения жители этого района вынуждены были пользоваться сероводородной водой. Источником такой воды был МУП «Велводоканал» Великолукского района. Жители обращались в администрацию города и в городскую Думу к главе города с просьбой провести воду от городского кольцевого водовода, по которому идет артезианская вода из района улицы Дружбы.

В итоге работы выполнило муниципальное предприятие «Водоканал», и чистую воду получили жильцы 135 квартир.

«Участком в октябре-ноябре текущего года были произведены работы по подсоединению жилых домов и детского сада по улице Мелиораторов к центральной сети городского водоснабжения, - рассказал старший мастер ремонтно-строительного участка МП «Водоканал» Алексей Михайлов. - В процессе производства работ было проложено около 600 метров труб. Непосредственно врезка всех жилых домов произведена в существующем колодце кольцевого водопровода. В жилых домах старая запорная арматура заменена на новую. Работы были сложными технически в связи с тем, что сети здесь были устаревшие и с этим были определенные трудности».