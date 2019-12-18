Псковичи смогут самостоятельно срубить ёлку в лесу

10:55, 18 декабря 2019, ПАИ

Жители Псковской области могут самостоятельно отправиться в лес за новогодними елями и деревьями других хвойных пород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

Для того, чтобы срубить новогоднее дерево, нужно заключить договор с лесничеством. Дерево высотой до 1 м будет стоить 5,07 рубля, от 1,1 до 2 м – 9,11 рубля, от 2,1 до 3 м - 17,2 рубля. Елка от 3,1 до 4 м обойдётся в 32,36 рубля, свыше 4,1 м - 52,58 рубля.

Срубать ёлки обычно разрешают на минерализованных полосах, квартальных просеках, противопожарных разрывах, вблизи ЛЭП и газопроводов, лесных дорогах. Именно на таких открытых местах вырастают пушистые ёлки. Нельзя вырубать молодое дерево под пологом леса. Вырубка лесных насаждений без договора грозит штрафом.

Заключить договор можно в участковом лесничестве, сотрудник которого укажет, куда можно поехать за ёлкой. Выписать дерево таким образом можно только для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Предварительно требуется оплатить ёлку по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Псковской области (Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области )

ИНН 6027087659 КПП 602701001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Псковской обл. г. Псков

Р/с 40101810400001010002

БИК 045805001

ОКТМО_______________

Код КБК 05311204011016000120

Назначение платежа: Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений

ОКТМО по территориальным образованиям:

Бежаницкий - 58604000

Островский - 58633000

Великолукский - 58606000

Палкинский - 58637000

Гдовский - 58608000

Печорский - 58640000

Дедовичский - 58610000

Плюсский - 58643000

Дновский - 58612000

Порховский - 58647000

Красногородский - 58614000

Псковский - 58649000

Куньинский - 58616000

Пустошкинский - 58650000

Локнянский - 58618000

Пушкиногорский - 58651000

Невельский - 58620000

Пыталовский - 58653000

Новоржевский - 58623000

Себежский - 58654000

Новосокольнический - 58626000

Стругокрасненский - 58656000

Опочецкий - 58629000

Усвятский - 58658000