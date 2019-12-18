Псковичи смогут самостоятельно срубить ёлку в лесу
Жители Псковской области могут самостоятельно отправиться в лес за новогодними елями и деревьями других хвойных пород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.
Для того, чтобы срубить новогоднее дерево, нужно заключить договор с лесничеством. Дерево высотой до 1 м будет стоить 5,07 рубля, от 1,1 до 2 м – 9,11 рубля, от 2,1 до 3 м - 17,2 рубля. Елка от 3,1 до 4 м обойдётся в 32,36 рубля, свыше 4,1 м - 52,58 рубля.
Срубать ёлки обычно разрешают на минерализованных полосах, квартальных просеках, противопожарных разрывах, вблизи ЛЭП и газопроводов, лесных дорогах. Именно на таких открытых местах вырастают пушистые ёлки. Нельзя вырубать молодое дерево под пологом леса. Вырубка лесных насаждений без договора грозит штрафом.
Заключить договор можно в участковом лесничестве, сотрудник которого укажет, куда можно поехать за ёлкой. Выписать дерево таким образом можно только для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Предварительно требуется оплатить ёлку по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Псковской области (Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области )
ИНН 6027087659 КПП 602701001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Псковской обл. г. Псков
Р/с 40101810400001010002
БИК 045805001
ОКТМО_______________
Код КБК 05311204011016000120
Назначение платежа: Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
ОКТМО по территориальным образованиям:
Бежаницкий - 58604000
Островский - 58633000
Великолукский - 58606000
Палкинский - 58637000
Гдовский - 58608000
Печорский - 58640000
Дедовичский - 58610000
Плюсский - 58643000
Дновский - 58612000
Порховский - 58647000
Красногородский - 58614000
Псковский - 58649000
Куньинский - 58616000
Пустошкинский - 58650000
Локнянский - 58618000
Пушкиногорский - 58651000
Невельский - 58620000
Пыталовский - 58653000
Новоржевский - 58623000
Себежский - 58654000
Новосокольнический - 58626000
Стругокрасненский - 58656000
Опочецкий - 58629000
Усвятский - 58658000