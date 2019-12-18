Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ

11:14, 18 декабря 2019, ПАИ

Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на международной научной конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0», которая пройдёт в Псковском государственном университете 19 декабря.

На площадке ПсковГУ учёные представят инновационные методы и практики преподавания русского языка как иностранного. Одними из центральных тем конференции станут цифровизация и геймификация в сфере обучения русскому языку как иностранному (РКИ). О конструировании гипертекстового тезауруса учебных словарей русского языка расскажет российский лингвист, специалист в области компьютерной лингвистики, математической лингвистики и русистики Сергей Лесников. Также на конференции презентуют методы обучения РКИ посредством IT-технологий.

Эксперты расскажут, как обучать иностранцев русскому языку через «Инстаграм», с помощью QR-технологий, мобильных приложений, сетевых ресурсов, вебинаров, цифровой платформы Moodle. Коллеги из Китая поделятся опытом применения технологий TED и PechaKucha.

По мнению экспертов ПсковГУ, в обучении иностранных граждан русскому языку в XXI веке одну из ведущих ролей должна занять игропрактика. Целое направление конференции «Мир без границ» посвящено использованию игровых техник на уроках РКИ - инфокарт, квестов и других.

Псковский русист и один из ведущих преподавателей направления «Русский язык как иностранный», доцент кафедры русского языка и РКИ ПсковГУ Вадим Андреев представит метод освоения русской фонетики через битбокс - вид перкуссии, включающий в себя способы создания музыки, используя только рот, губы, язык и голос.

Мастер-класс по созданию тестовых заданий по РКИ проведёт старший методист Центра языкового тестирования РГПУ имени А.И. Герцена, один из авторов Типовых тестов по русскому языку как иностранному общего владения (ТРКИ II-IV), а также Типового теста для приема в гражданство РФ Татьяна Нестерова.

В этом году ПсковГУ повторно включен Министерством образования и науки РФ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Кроме тестирования специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.