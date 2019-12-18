Наплыв грузового транспорта ожидается на российско-латвийской границе до конца года

11:22, 18 декабря 2019, ПАИ

В Себежском районе в автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе до конца года ожидается наплыв грузового транспорта. Перевозчикам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском филиале дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

По данным Росгранстроя, в настоящий момент в МАПП Бурачки на границе с Латвией наблюдается существенное увеличение большегрузов. 16 декабря прохождения контрольных процедур в МАПП Бурачки для выезда в Латвию ожидали 230 грузовых автомашин, в сопредельном латвийском пункте пропуска Терехово въезда в Россию ожидали более 500 грузовиков.

По словам специалистов, в преддверии Нового года традиционно наблюдается резкое увеличение количества грузовиков как на въезд в Россию, так и на выезд из страны. Это связано с окончанием сроков контрактов по доставке грузов у транспортных компаний.

Росгранстрой рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты движения для того, чтобы избежать потери времени в ожидании пересечения границы. Ближайший соседний пункт пропуска на границе с Латвией – Убылинка, на латвийской территории – пункт пропуска Гребнево.