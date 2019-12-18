0
11:14
Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
10:58
Портал госуслуг отмечает 10-летие
10:52
Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению
10:23
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
22:38
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
20:59
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
17:25
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
Еще новости
Общество

Наплыв грузового транспорта ожидается на российско-латвийской границе до конца года

В Себежском районе в автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе до конца года ожидается наплыв грузового транспорта. Перевозчикам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском филиале дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

По данным Росгранстроя, в настоящий момент в МАПП Бурачки на границе с Латвией наблюдается существенное увеличение большегрузов. 16 декабря прохождения контрольных процедур в МАПП Бурачки для выезда в Латвию ожидали 230 грузовых автомашин, в сопредельном латвийском пункте пропуска Терехово въезда в Россию ожидали более 500 грузовиков.

По словам специалистов, в преддверии Нового года традиционно наблюдается резкое увеличение количества грузовиков как на въезд в Россию, так и на выезд из страны. Это связано с окончанием сроков контрактов по доставке грузов у транспортных компаний.

Росгранстрой рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты движения для того, чтобы избежать потери времени в ожидании пересечения границы. Ближайший соседний пункт пропуска на границе с Латвией – Убылинка, на латвийской территории – пункт пропуска Гребнево.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
18 декабря 2019
Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
Портал госуслуг отмечает 10-летие
18 декабря 2019
Портал госуслуг отмечает 10-летие
Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению
18 декабря 2019
Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
18 декабря 2019
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
17 декабря 2019
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
17 декабря 2019
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
17 декабря 2019
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки
17 декабря 2019
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки

Идет загрузка...