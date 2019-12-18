Лучшие маршруты для детей в рамках проекта «Серебряное ожерелье» выбрали в Пскове

12:02, 18 декабря 2019, ПАИ

В Пскове определили победителя конкурса «Серебряное ожерелье – детям». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по туризму Псковской области, конкурсная комиссия признала победителем ООО «Континент-тур». В число призёров вошли ООО «Славянский тур» и ООО «Салон путешествий «Дива».

Финал конкурса собрал туроператоров региона, реализующих маршруты в сфере детского туризма и прошедших два предыдущих этапа отбора. Пять компаний презентовали конкурсной комиссии 7 региональных и межрегиональных маршрутов и экскурсий для детей.

Эксперты оценивали уникальность и оригинальность идеи, эффективное использование туристских ресурсов Псковской области, уровень вовлеченности детей в программу, творческий подход к презентации.

Туристские маршруты победителя и призеров конкурса войдут в единый информационный каталог «Серебряное ожерелье - детям». Его тираж составит не менее 3000 экземпляров, каталог будет издан к началу туристского сезона 2020 года.

Конкурс организован комитетом по туризму для выявления лучших туристских маршрутов для детей на территории региона в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».