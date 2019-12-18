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Общество

В Латвии в два раза выросла заболеваемость гриппом

В Латвии выросла заболеваемость гриппом, пишет портал Delfi.Латвия. За минувшую неделю средняя интенсивность заболеваемости увеличилась более чем в два раза.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний страны, госпитализированы 130 человек, у трёх из них - воспаление легких, спровоцированное гриппом.

Летальных исходов в результате заболевания гриппом с начала сезона не зафиксировано.

В прошлом году по этой причине в стране умерли 86 человек, в 2017-м - 91 человек.

Случаи гриппа выявлены на всех административных территориях Латвии, кроме Вентспилса. На данный момент насчитывается 243 клинически подтвержденных случая. Наиболее высокая интенсивность заболевания - в Риге, Елгаве, Валмиере и Юрмале.

Эпидемия гриппа в Латвии началась 11 декабря.

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