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Двое великолучан подозреваются в краже телефона и банковской карты

Полиция задержала двух великолучан, которые подозреваются в краже телефона и банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 12 декабря 31-летний великолучанин потерял свой мобильный телефон и банковскую карту. Позднее с неё кто-то списал 10 тысяч рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию. Стражам порядка удалось найти злоумышленников – ими оказались 30-летний и 24-летний ранее судимые местные жители. Похищенную карту изъяли, а телефон подозреваемые уже успели продать. По данному факту проводится проверка.

Также полицейские нашли 39-летнего безработного жителя Пустошки, который украл забытые в банкомате деньги. Это произошло 15 ноября, когда 39-летний горожанин воспользовался банкоматом на улице Вокзальной и забыл там 2600 рублей. Позже он вернулся, но денег не нашел, поэтому обратился в полицию. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого в хищении денег. Возбуждено уголовное  дело.

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