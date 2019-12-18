Смотри в праздники

12:37, 18 декабря 2019, ПАИ

Псковичей ждут длинные каникулы, а это прекрасный повод побыть с близкими, посетить развлекательные мероприятия и провести совместные зимние вечера за чаем и фильмом, собравшись семьей у экрана телевизора. И вот тут выбор за вами – выслеживать ли любимые фильмы и киноновинки в телепрограмме, привязывать ли свои планы к телеэфиру, иметь сравнительно небольшой набор каналов или выбрать современный подход к телесмотрению: ставить эфир на паузу, смотреть уже прошедшие в эфире передачи и фильмы, перематывать фрагменты, иметь больше каналов.

«Wink Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» позволяет воспользоваться расширенным набором функций. И даже если у вас нет телевизора – можно смотреть эфиры через мобильное приложение на планшете или в телефоне. А можно и сочетать телевизор с другими гаджетами: к одному аккаунту зрителя привязывается до пяти устройств. Wink также доступен на приставках Apple TV, Android TV и на Smart-TV LG и Samsung.

Впрочем, «Wink Интерактивное ТВ» – это не только телевидение, но еще и богатая фильмотека с коллекцией старых и новых фильмов в лицензионном качестве. Причем фильмы можно смотреть не только в онлайн-режиме, но и в оффлайне, предварительно загрузив на ваше мобильное устройство. Это удобно, если вы, например, собираетесь поехать на дачу, где быстрого интернета нет.

Для новых и действующих абонентов «Wink Интерактивное ТВ» «Ростелеком» запустил специальную подписку «Для праздников»! Более 13000 фильмов, сериалов и мультфильмов бесплатно на 30 дней*. Самое время посмотреть все серии нашумевшего «Чернобыля» от HBO, подпеть «Бременским музыкантам» вместе с детьми, оценить английский юмор в «Разуме и чувствах», пересмотреть любимые советские фильмы...

Праздничную подписку можно подключить уже сегодня и до конца января. Заявку на подключение услуги «Wink Интерактивное ТВ» вы можете оставить на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.

*В приложении Wink бесплатный период составляет 30 дней с момента подключения. Для абонентов полной услуги «Wink Интерактивное ТВ» промопериод длится до конца месяца, в который произошло подключение подписки, и еще один календарный месяц после.