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Общество

Очередная партия спецтранспорта для центров соцобслуживания поступила в Псковскую область

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила руководителям Центров социального обслуживания ключи от новых специализированных автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, очередная партия транспорта для социальных организаций поступила в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

18 машин «Лада Ларгус» и «ГАЗель Соболь» специально оборудованы для перевозки пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они отправятся в 16 муниципальных образований Псковской области.

Вера Емельянова назвала это значительным событием для всей социальной системы региона. «Эти машины — настоящий предновогодний подарок, который позволит повысить доступность и эффективность социальных и медицинских услуг. Появление специализированной техники положительно повлияет на демографическую ситуацию в регионе, в частности, на увеличение продолжительности жизни граждан», — подчеркнула вице-губернатор.

После торжественной церемонии она осмотрела автомобили, оценила их оснащение и констатировала, что социальные учреждения получат новые возможности в части доставки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Этим категориям граждан часто требуется попасть из отдаленных деревень в лечебные учреждения для прохождения медицинских обследований и диспансеризации.

Первая партия спецавтомобилей в количестве 11 штук поступила в Псковскую область в ноябре 2019 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично вручил ключи от транспорта представителям районных центров соцобслуживания.

Всего в регион в рамках нацпроекта «Демография» поступило 29 единиц автотранспорта российского производства. На эти цели из федерального бюджета потрачено более 22 млн рублей. Все машины функционируют на базе учреждений, в которые были направлены.

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