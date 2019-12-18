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Общество

Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове

Сделать открытку можно будет на новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель». Мастер-классы организует и проведет фонд «Старость в радость». Мастер-классы пройдут 22 декабря в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе. Фонд проводит мастер- классы в преддверии Нового года, чтобы порадовать одиноких стариков. Принять участие в мастер-классе смогут все желающие и совершенно бесплатно.

Первая ярмарочная площадка откроется в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza и будет работать 21 и 22 декабря. Вторая площадка разместится в спортивно-развлекательном парке «Простория» и примет мастеров и покупателей 28-29 декабря. Торговые ряды традиционно будут работать с 12:00 до 18:00.

Псковские умельцы представят интересные вещицы, которые можно подарить на Новый год друзьям и родным. Здесь можно найти новогодние игрушки, украшения для ёлки, сладости, открытки, авторские сумки, сувениры из всевозможных материалов, бижутерию, косметику и многое другое.

Официальная группа ярмарки в «ВКонтакте».

Проходить мастер-классы будут с 12.00 до 16.00. 

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