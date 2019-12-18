ФОТОФАКТ: Жителей Пскова предупреждают о досках на крыше

15:27, 18 декабря 2019, ПАИ

В Пскове на крыше дома по улице Леона Поземского, 22 лежат незакрепленные доски. Об этом сообщают псковичи в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожан, само здание и небольшая часть прилегающей территории огорожены сигнальной лентой. Однако пешеходы все равно проходят достаточно близко от строения. По мнению псковичей, при сильном ветре доски могут упасть на дорогу и на тротуар.

Между тем в ГУ МЧС России по Псковской области сообщили о том, что 18 декабря с 16:00 до 19:00 в Пскове ожидается усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду.