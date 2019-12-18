0
14:52
Кто такой малюр
14:35
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
13:47
Усиление ветра ожидается в Псковской области
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:08
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
12:37
Смотри в праздники
11:49
Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Тямша Псковского района
Еще новости
Общество

В Псковской области создадут памятку в целях борьбы со снюсами

Памятку по профилактике употребления психоактивных веществ разработают в Пскове. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на семинаре 18 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В качестве примера спикер привела никпаки, которые рекламируются как безопасные, соответствующие критериям европейского качества. По её словам, в России работают уже 10 тысяч магазинов по продаже этих веществ. «Но они врут в рекламе, как нам уже объяснили медики», - заявила Наталия Соколова. Она заметила, что по ее информации, школы не доводят информацию о случаях употребления никпаков до полиции и медиков, а справляются сами. «У нас целые классы сидят на этих никпаках», - сообщила детский омбудсмен.

Она добавила, что будут даны рекомендации специалистам, презентация для родителей, а также программа занятий для детей по профилактике употребления этих веществ. 16 января методичку получат педагоги школ Пскова, позже планируется охватить весь регион. По заявкам эксперты будут выезжать в районы с лекциями. В течение января пройдет обучение специалистов, которые затем будет проводить профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Кто такой малюр
18 декабря 2019
Кто такой малюр
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
18 декабря 2019
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
Усиление ветра ожидается в Псковской области
18 декабря 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
18 декабря 2019
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
Смотри в праздники
18 декабря 2019
Смотри в праздники
Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Тямша Псковского района
18 декабря 2019
Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Тямша Псковского района
Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
18 декабря 2019
Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ

Идет загрузка...