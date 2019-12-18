В Псковской области создадут памятку в целях борьбы со снюсами

15:00, 18 декабря 2019, ПАИ

Памятку по профилактике употребления психоактивных веществ разработают в Пскове. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова на семинаре 18 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В качестве примера спикер привела никпаки, которые рекламируются как безопасные, соответствующие критериям европейского качества. По её словам, в России работают уже 10 тысяч магазинов по продаже этих веществ. «Но они врут в рекламе, как нам уже объяснили медики», - заявила Наталия Соколова. Она заметила, что по ее информации, школы не доводят информацию о случаях употребления никпаков до полиции и медиков, а справляются сами. «У нас целые классы сидят на этих никпаках», - сообщила детский омбудсмен.

Она добавила, что будут даны рекомендации специалистам, презентация для родителей, а также программа занятий для детей по профилактике употребления этих веществ. 16 января методичку получат педагоги школ Пскова, позже планируется охватить весь регион. По заявкам эксперты будут выезжать в районы с лекциями. В течение января пройдет обучение специалистов, которые затем будет проводить профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.