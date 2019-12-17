Псковских футболистов наградили за успешное выступление в составе сборной СЗФО на первенстве России

15:09, 18 декабря 2019, ПАИ

18 декабря на торжественном приеме полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана были награждены два воспитанника футбольного клуба «Псков-747»: Александр Коренблюм и Антон Панарин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, псковичей наградили за успешное выступление в составе сборной СЗФО на первенстве России. Сборная СЗФО на соревнованиях заняла второе место, а пскович Александр Коренблюм был признан лучшим нападающим турнира.

Почетные дипломы и памятные подарки псковичам вручил президент федерации футбола МРО «Северо-Запад» Анатолий Турчак. Кроме того, за активную работу по воспитанию талантливых спортсменов был награжден и президент клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов.

Александр Коренблюм и Антон Панарин занимаются футболом около 13 лет. В сборную по футболу СЗФО они попали по итогам удачного выступления на турнире МРО «Северо-Запад», где псковская команда завоевала «золото», а игроки – личные награды. Так, Антон Панарин был назван лучшим игроком турнира, а Александр Коренблюм – лучшим бомбардиром.