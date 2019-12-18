23 декабря вокалисты из Псковской области выступят в Московском кремле
23 декабря 18:00 в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт сводного Детского хора России. От Псковской области в состав сводного хора вошли девять вокалистов из детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусорского города Пскова и детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусорского города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили областном Центре народного творчества.
Сопровождает представителей псковской делегации заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель музыкальной школы № 2, член регионального отделения Всероссийского хорового общества (ВХО) Марина Кособокова.
Организацией поездки занимался Псковский областной центр народного творчества совместно с региональным отделением Всероссийского хорового общества при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.