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Общество

23 декабря вокалисты из Псковской области выступят в Московском кремле

23 декабря 18:00 в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт сводного Детского хора России. От Псковской области в состав сводного хора вошли девять вокалистов из детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусорского города Пскова и детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусорского города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили областном Центре народного творчества.

Сопровождает представителей псковской делегации заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель музыкальной школы № 2, член регионального отделения Всероссийского хорового общества (ВХО) Марина Кособокова.

Организацией поездки занимался Псковский областной центр народного творчества совместно с региональным отделением Всероссийского хорового общества при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

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