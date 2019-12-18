Типовую программу по нулевому травматизму разработают в Псковской области до 1 марта 2020 года

15:48, 18 декабря 2019, ПАИ

До 1 марта 2020 года в Псковской области планируют разработать типовую программу по нулевому травматизму для организаций. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на межведомственной комиссии по занятости и охране труда 18 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в типовую программу будут включены новые подходы к организации профилактики. В частности, в неё войдут «7 золотых правил»: первое - стать лидером, показать приверженность принципам и развивать личную ответственность, второе – выявлять угрозы и контролировать риски, третье – определять цели и разрабатывать программы, четвертое и пятое – создать систему безопасности и гигиены труда, шестое – повышать квалификацию и развивать профессиональные навыки, седьмое – инвестировать в кадры и мотивировать работников, привлекая их к решению задач по охране труда.

Серей Аржаников отметил, что внедрение типовой программы по нулевому травматизму позволит снизить травматизм, сверхзадача - не допустить такие случаи. При этом он подчеркнул, что в настоящее время необходимо разработать стимулирующие меры для работодателей, чтобы они внедряли эту программу у себя в организациях.

Программа будет внедряться в регионе в рамках уже существующей концепции нулевого травматизма. В её основе лежит осознание деятельности всех участников производственного процесса с целью предотвращения любых несчастных случаев на производстве.

На совещании отмечалось, что сейчас Псковская область находится в начале длинного пути в части стремления к нулевому травматизму. Профильный комитет занимается оказанием консультативной помощью работодателям по внедрению программы. Предстоит разработать план по реализации концепции в Псковской области и привлечь к мероприятиям работодателей, обратив их внимание на те сферы, где существует риск травматизма.