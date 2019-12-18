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Общество

Около 18 тонн атлантического лосося не пропустили через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 17,7 тонн атлантического лосося, товар перевозили с нарушениями ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рыбу везли из Норвегии в Республику Казахстан. Специалисты выяснили, что дата прибытия груза в Литву, указанная в ветеринарном сертификате на продукцию животного происхождения и корма из третьих стран, следующих транзитом в РФ и страны СНГ и перегружаемые в Литовской Республике, опережает дату отправки товара из страны происхождения.

Ввоз 17,7 тонн рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.

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