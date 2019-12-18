Изъять алкоголь из буфетов Госдумы предложил Владимир Жириновский

16:41, 18 декабря 2019, ПАИ

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский снова предложил изъять алкоголь из думских буфетов и столовых. По его мнению, в магазинах спиртные напитки следует переместить из общего зала и спрятать за занавеску с предупреждающей надписью. Об этом Жириновский заявил во время рассмотрения палатой в среду закона о виноградарстве и виноделии, пишет ТАСС.

«Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать "отрава", чтобы входил и коленки бы дрожали. Надо начинать с нашего буфета, с наших столовых, убрать весь алкоголь и вести антиалкогольную кампанию в стране, общество трезвенников чтобы было у нас», - сказал Владимир Жириновский.

Законопроект устанавливает единое правовое регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия и определяет формы господдержки виноделия. Владимир Жириновский считает, что для виноделов эта инициатива означает новые рабочие места, для правительства - дополнительные налоги, а для граждан – «лишнюю нагрузку на организм». «Пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости. Что вы хлопаете, фракция ЛДПР не будет голосовать [за этот законопроект] в третьем чтении», - обратился он к депутатам.

При этом Владимир Жириновский является одним из авторов законопроекта, об этом напомнил после выступления политика спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей, который прошел первое чтение палаты 13 декабря, инициирован депутатами от ЛДПР - вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.