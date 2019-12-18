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Угрожавший отверткой подростку житель красногородской деревни предстанет перед судом

В Красногородском районе перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством 17-летнему парню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

Инцидент произошел в одной из деревень Красногородского района. Между мужчиной и несовершеннолетним произошел конфликт. Мужчина стал угрожать юноше убийством, в качестве оружия он решил использовать отвертку.

Молодой человек обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), которая предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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