Пскович получил гран-при всероссийского конкурса «Маленький Моцарт»

17:22, 18 декабря 2019, ПАИ

В музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге прошел всероссийский конкурс «Маленький Моцарт-2019. Гран-при конкурса в возрастной категории от 7 до 8 лет получил Михаил Федотов из Пскова (фортепиано), сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

В музыкальном состязании приняли участие свыше 200 солистов, дуэтов, участникам которых от 4 до 10 лет. Музыканты представляли Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие города. Все участники получили памятные награды конкурса от петербургского Деда Мороза.

Целями и задачами мероприятия являются развитие и совершенствование раннего детского образования и воспитания, раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей через искусство, укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе, повышение профессионального мастерства педагогов, ознакомление с новыми тенденциями в педагогике.