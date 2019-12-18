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Контрабанду 1200 пачек сигарет пресекли псковские пограничники

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Оба факта зафиксированы на выездном из России направлении. В грузовом автомобиле, которым управлял 55-летний иностранец, сотрудники ведомства нашли сигареты, скрытые под обшивкой пассажирского сиденья в салоне. Также контрабанду выявили в корпусе холодильной установки рефрижераторной системы прицепа.

В другой машине пограничники обнаружили табачные изделия в технологическом пространстве заднего бампера и под обшивкой дверей салона и багажника.

Всего граждане пытались вывезти порядка 1200 пачек сигарет. Товар передали сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.

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