Контрабанду 1200 пачек сигарет пресекли псковские пограничники

17:33, 18 декабря 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Оба факта зафиксированы на выездном из России направлении. В грузовом автомобиле, которым управлял 55-летний иностранец, сотрудники ведомства нашли сигареты, скрытые под обшивкой пассажирского сиденья в салоне. Также контрабанду выявили в корпусе холодильной установки рефрижераторной системы прицепа.

В другой машине пограничники обнаружили табачные изделия в технологическом пространстве заднего бампера и под обшивкой дверей салона и багажника.

Всего граждане пытались вывезти порядка 1200 пачек сигарет. Товар передали сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.