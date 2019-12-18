0
16:15
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
15:30
Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума
14:52
Кто такой малюр
14:35
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
13:47
Усиление ветра ожидается в Псковской области
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:08
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
Еще новости
Общество

Псковский бизнес-инкубатор стал деловой площадкой для обсуждения перспектив развития социального предпринимательства

18 декабря в Пскове на площадке бизнес-инкубатора состоялся круглый стол «Социальное предпринимательство в нашем городе: возможности и перспективы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Исполняющая обязанности директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Ксения Велицян рассказала присутствующим на мероприятии о бизнес - инкубаторе, то чем он занимается и каких результатов удалось добиться за время работы.

После этого к социальным предпринимателям обратилась глава Пскова Елена Полонская. «Вы смелые, храбрые люди, которые не побоялись открыть собственное дело, возложить на свои плечи большой груз ответственности. Вы не просто о чем-то мечтаете, а свои планы реализуете и претворяете в жизнь. Ваши социальные инновационные проекты, творческие задумки связаны с ответственной миссией, высочайшей нравственностью. Это достойно большой похвалы. Искренне благодарна каждому из вас за важный вклад в развитие общества и за добросовестный труд. Я желаю вам удачи, терпения, надежных партнеров, взаимопонимания, поддержки, благодарных клиентов, чтобы они по достоинству ценили качество тех услуг, которые вы предоставляете нашим псковичам. Пусть с вами всегда находятся люди, которые готовы поддержать вас словом и делом и подставить свое плечо в нужное время», - отметила глава города.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Павел Волков отметил важность социального предпринимательства в Пскове, поблагодарил бизнесменов за важную работу. «Суть социального предпринимательства, и вместе с тем - основное его отличие от классической коммерции, заключается в его направленности - если обычный бизнес в первую очередь нацелен на получение прибыли, то первостепенной задачей социального предпринимательства является выполнение определенной миссии, которая полезна обществу. Стратегия развития социального бизнеса напрямую зависит от его взаимодействия с обществом и государством. Власть готова слышать и слушать предпринимателей», - сказал он.

«В последнее время социальному предпринимательству уделяется большое внимание со стороны органов власти. Об этом свидетельствуют создаваемые инфраструктуры, а также программы поддержки государственными и негосударственными фондами, проводятся бизнес-форумы. Очень важно, что власть готова к сотрудничеству», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и подчеркнул, что со своей стороны готов оказывать поддержку в деятельности социальных предпринимателей. «Если вы будете сталкиваться с какими-то барьерами, у вас возникнут вопросы, обращайтесь», - отметил он.

Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова сообщила о том, что 2019 год был тяжелым и важным. «Мы стали лауреатами премии «Импульс добра» в номинации лучшая региональная программа социального предпринимательства в России. Это ежегодная премия учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Эта победа - отражение нашей работы. Мы действительно много работаем и оказываем большой спектр услуг социальным предпринимателям. По мере наших сил и возможности помогаем решать насущные проблемы. Мы начали работать по программе приграничного сотрудничества, делаем ресурсный центр для женщин предпринимателей вместе с партнерами из Латвии. Я надеюсь, что и в дальнейшем, те программы, которые мы будем реализовывать, будут востребованы предпринимателями», - отметила она.

Кроме того, Светлана Седунова сообщила, что в июле 2019 года был принят федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который утвердил понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» и установил основные критерии.

В рамках совещания социальные предприниматели презентовали собственные проекты, поделились идеями, а также рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в работе. Кроме того, они выразили благодарность бизнес-инкубатору за помощь в реализации своих бизнес идей, а также властям города за то, что идут на встречу и готовы к взаимосотрудничеству.

Глава муниципалитета отметила, что совместная работа в рамках подобных мероприятий позволит органам власти получить от предпринимателей необходимую обратную связь и усилить эффект от работы социального бизнеса в Пскове. Также она подчеркнула, что все вопросы и проблемы, озвученные на совещании, будут взяты в работу.

Кроме того, участники круглого стола выдвинули идею проведения подобного рода мероприятия сделать традицией.

В завершение встречи Елена Полонская вручила благодарственные письма и подарки социальным предпринимателям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
18 декабря 2019
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума
18 декабря 2019
Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума
Кто такой малюр
18 декабря 2019
Кто такой малюр
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
18 декабря 2019
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
Усиление ветра ожидается в Псковской области
18 декабря 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
18 декабря 2019
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
Смотри в праздники
18 декабря 2019
Смотри в праздники

Идет загрузка...