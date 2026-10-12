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Общество

Не рискуйте ради нескольких секунд: что важно помнить возле железной дороги

Железнодорожные пути нельзя переходить в местах, где это запрещено. Для перехода следует пользоваться оборудованными пешеходными переходами, мостами, тоннелями и настилами. Перед тем как ступить на пути, необходимо убедиться, что поблизости нет поезда. Красный сигнал светофора, звуковой сигнал и опущенный или начинающий опускаться шлагбаум означают, что переходить нельзя. Не стоит пытаться проскочить перед приближающимся составом или обходить закрытый шлагбаум.

Особую опасность представляет невнимательность: наушники, телефон и разговоры могут помешать вовремя заметить поезд. Важно помнить, что состав не может остановиться мгновенно, а определить его скорость и расстояние до него бывает сложно. Если поезд приближается, нужно остановиться и дождаться, пока он полностью проедет, и только после этого убедиться в безопасности перехода. Несколько лишних минут ожидания гораздо важнее риска, которому человек подвергает себя на железной дороге.

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