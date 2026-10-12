Поучаствовать в конкурсе-премии приглашают граждан с инвалидностью из Псковской области

18:33, 12 октября 2026, ПАИ

Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью «Безграничные возможности». Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и для тех, кто создаёт условия, в которых инвалиды могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс проходит в двух треках. «Люди без границ» – это личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учёбы и путешествий. «Норма жизни» – проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды. На конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.

Заявки принимаются c 9 октября до 30 ноября. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото и видео.

Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала состоится региональный отбор, затем – федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри – выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.

Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня».