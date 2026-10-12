Минприроды РФ отметило конструктивное сотрудничество с Псковской областью
Министерство природных ресурсов и экологии РФ отметило конструктивное сотрудничество с Псковской областью по проекту «Александрова дорога». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Ведомственные грамоты вручили организаторам проекта – заместителю губернатора Ольге Тимофеевой и министру культуры Псковской области Илианне Петровой.
Проект «Александрова дорога» стартовал пять лет назад – в год 800‑летия Александра Невского – при поддержке Минприроды России и охватил несколько регионов страны. Псковская область на протяжении всех лет оставалась одной из ключевых площадок инициативы.
Ежегодно в деревне Самолва проходил масштабный фестиваль, приуроченный к прибытию участников конного похода. Для гостей организовывали ярмарки, концерты, спектакли и зрелищные реконструкторские бои. Благодаря насыщенной программе и исторической составляющей фестиваль стал важной точкой притяжения туристов.
За время реализации «Александрова дорога» закрепилась как знаковое событие в региональном туризме. В правительстве Псковской области рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством природных ресурсов и экологии России.
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