Минприроды РФ отметило конструктивное сотрудничество с Псковской областью

20:17, 12 октября 2026, ПАИ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отметило конструктивное сотрудничество с Псковской областью по проекту «Александрова дорога». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Ведомственные грамоты вручили организаторам проекта – заместителю губернатора Ольге Тимофеевой и министру культуры Псковской области Илианне Петровой.

Проект «Александрова дорога» стартовал пять лет назад – в год 800‑летия Александра Невского – при поддержке Минприроды России и охватил несколько регионов страны. Псковская область на протяжении всех лет оставалась одной из ключевых площадок инициативы.

Ежегодно в деревне Самолва проходил масштабный фестиваль, приуроченный к прибытию участников конного похода. Для гостей организовывали ярмарки, концерты, спектакли и зрелищные реконструкторские бои. Благодаря насыщенной программе и исторической составляющей фестиваль стал важной точкой притяжения туристов.

За время реализации «Александрова дорога» закрепилась как знаковое событие в региональном туризме. В правительстве Псковской области рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством природных ресурсов и экологии России.

Ранее сообщалось, что Псков и Изборск вошли в число популярных направлений в ноябрьские праздники.