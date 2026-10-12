На участке улицы Народной в Пскове временно ограничат движение
15 и 16 октября на улице Народной в Пскове (в районе дома № 10) будет ограничено движение на одной из полос. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Ограничения связаны с проведением дорожных работ.
Ранее сообщалось, что улицу Кузнецкую в Пскове перекроют.
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