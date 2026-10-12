На участке улицы Народной в Пскове временно ограничат движение

18:58, 12 октября 2026, ПАИ

15 и 16 октября на улице Народной в Пскове (в районе дома № 10) будет ограничено движение на одной из полос. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что улицу Кузнецкую в Пскове перекроют.