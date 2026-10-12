Молодёжь Псковской области приглашают поучаствовать в литературном конкурсе

19:42, 12 октября 2026, ПАИ

До 29 октября открыт приём заявок на участие в конкурсе Литературного пространства для молодых творцов. К участию приглашаются жители Пскова и Псковской области в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся писательским или художественным творчеством. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс проводится в номинациях «Лучший поэт», «Лучший прозаик», «Лучший чтец» и «Лучший иллюстратор». Кроме того, в этом году дополнительно была введена новая конкурсная категория «Лучший автор текстов песен». В каждой номинации предусмотрены две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо подать заявку по заданной форме и прикрепить к ней творческие работы.

Для иллюстраторов, прошедших первичный отбор, организуют работу над оформлением будущего сборника, а для авторов прозы и поэзии – проверку текстов, которую будет проводить привлечённый филолог. Очный отбор чтецов также запланирован на указанный период.

Работы, получившие высокую оценку жюри, войдут в печатный сборник. Результаты конкурса будут объявлены в декабре.

Помимо конкурсной программы, проект включает образовательную и культурно-просветительскую части, куда войдут однодневный литературный интенсив, конкурс поэтов и прозаиков на специальный приз, а также другие творческие мероприятия.

«Участвовать во всех мероприятиях Литературного пространства можно без подачи заявки на основной конкурс проекта, – отметила организатор события Мария Каменская. – Мы приглашаем всех, кто просто хочет найти единомышленников, получить новые знания и, конечно, показать себя».