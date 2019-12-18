0
16:15
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
15:30
Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума
14:52
Кто такой малюр
14:35
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
13:47
Усиление ветра ожидается в Псковской области
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:08
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
Еще новости
Общество

13 тысяч рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю

С 9 по 15 декабря в Псковской области рыбинспекторы выявили 3 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В результате проверок сотрудники Росрыболовства наложили штрафов на сумму 10 тысяч рублей. Взыскать удалось 13 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 56 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 246 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
18 декабря 2019
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума
18 декабря 2019
Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума
Кто такой малюр
18 декабря 2019
Кто такой малюр
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
18 декабря 2019
Сделать открытку для одиноких стариков можно будет на новогодней ярмарке «ART-ель» в Пскове
Усиление ветра ожидается в Псковской области
18 декабря 2019
Усиление ветра ожидается в Псковской области
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
18 декабря 2019
Определены даты проведения фестиваля «Исаборг» в 2020 году
Смотри в праздники
18 декабря 2019
Смотри в праздники

Идет загрузка...