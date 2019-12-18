13 тысяч рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю
С 9 по 15 декабря в Псковской области рыбинспекторы выявили 3 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
В результате проверок сотрудники Росрыболовства наложили штрафов на сумму 10 тысяч рублей. Взыскать удалось 13 тысяч рублей.
В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 56 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 246 тысяч рублей.