Четыре псковских школьных музея присоединились к проекту добровольной сертификации Музея Победы

19:47, 18 декабря 2019, ПАИ

Четыре школьных музея Псковской области присоединились к проекту добровольной сертификации Музея Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, это Середкинская средняя общеобразовательная школа, естественно-математический лицей № 20» Пскова, средние общеобразовательные школы №1 и №3 Порхова.

Программа добровольной сертификации «Школьный музей Победы» направлена на создание единого музейного информационного пространства. Партнерам проекта окажут научно-методическую и организационную помощь. Участники смогут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики, опытом создания современных экспозиций, узнают о новых интерактивных формах работы со школьниками.

Пройти добровольную сертификацию могут музеи любых образовательных организаций России. После одобрения заявки учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленными в рейтинге лучших школьных музеев страны.

С начала старта программы ее участниками стали 70 учебных заведений из 35 регионов России - от Крыма до Хабаровского края.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализует Музей Победы совместно с департаментом образования и науки Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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