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Общество

Ветер усилится в северных районах Псковской области

18 декабря до 23:00 в Псковской области, преимущественно в северных районах, ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Псковской области штормовое предупреждение было объявлено с 16:00. Сейчас порывы ветра достигают до 24 метров в секунду.

Из-за ветра в городе срываются вывески и падают деревья. Ветер смог повалить и новогоднюю ёлку, которая была установлена у гипермаркета «Лента» на улице Труда.

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