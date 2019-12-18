Ветер усилится в северных районах Псковской области

21:50, 18 декабря 2019, ПАИ

18 декабря до 23:00 в Псковской области, преимущественно в северных районах, ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Псковской области штормовое предупреждение было объявлено с 16:00. Сейчас порывы ветра достигают до 24 метров в секунду.

Из-за ветра в городе срываются вывески и падают деревья. Ветер смог повалить и новогоднюю ёлку, которая была установлена у гипермаркета «Лента» на улице Труда.