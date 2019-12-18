XII Чудской форум пройдет в Пскове 19 декабря

23:00, 18 декабря 2019, ПАИ

19 декабря в Пскове в конференц-зале администрации Псковского района состоится XII Чудской форум. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной общественной организации «Чудской проект», мероприятие посвящено обсуждению целей и результатов природоохранных проектов, поддержанных тремя программами приграничного сотрудничества между РФ и ЕС: «Эстония - Латвия – Россия» на период 2007-2013 годов, а также «Россия – Эстония» и «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

Участниками форума станут представители органов государственной и муниципальной власти, ВУЗов и некоммерческих организаций из Псковской области, Эстонии и Латвии, участвующих в реализации проектов программ приграничного сотрудничества.

В рамках форума будет дана общая оценка состояния окружающей среды в регионе и представлен анализ результатов экологических проектов, реализованных в предыдущий период 2007-2013 годов. Кроме того, будут представлены 10 природоохранных проектов российско-эстонского и российско-латвийского приграничного сотрудничества текущего программного периода 2014-2020 годов. Помимо этого на форуме состоятся два круглых стола: по экологическому образованию и просвещению в водосборном бассейне Чудского озера, а также по управлению спасательными работами в водосборном бассейне Чудского озера.