Автомобиль насмерть сбил пешехода в Острове и скрылся с места ДТП

09:39, 19 декабря 2019, ПАИ

В Острове у дома №133 по улице 25 Октября неустановленный автомобиль сбил 39-летнего местного жителя 18 декабря около 19:50. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело. Очевидцев произошедшего просят обратиться в полицию или позвонить по телефону 02.

В 19:30 в Пушкиногорском районе на 388 км дороги Санкт-Петербург - Невель у деревни Клиново «Фольксваген Гольф» под управлением 54-летнего жителя Невеля сбил 39-летнего гражданина Белоруссии, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход госпитализирован. По предварительным данным, он был пьян. У водителя алкогольного опьянения не зафиксировано. Проводится проверка.