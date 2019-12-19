На треть выросли траты россиян на новогодние подарки детям

09:26, 19 декабря 2019, ПАИ

До 1,6 тысяч рублей готовы потратить российские родители на новогодние подарки детям, но без учета сладостей. По сравнению с прошлым годом средний чек на подарок ребенку вырос на треть, пишет газета «Известия» со ссылкой на президента ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину.

По её словам, мальчикам чаще всего покупают квадрокоптеры, роботов и фигурки героев. Девочкам – коллекционные куклы и персонажей из мультфильмов. В список популярных подарков вошли также уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие.

Также в качестве новогодних подарков популярны традиционные сладкие наборы. При этом средний чек на сладости за год вырос на 8% и сейчас составляет в среднем 650 рублей.