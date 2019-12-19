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Общество

Отчетность по стандартам бухгалтерского учета для банков хотят упразднить в России

В России в течение двух-трёх лет могут упразднить отчетность по стандартам бухгалтерского учета для банков, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В начале декабря на заседании ассоциации банков России обсуждалась отмена отчетности по стандартам бухгалтерского учета для банков. Этот вопрос был вынесен на обсуждение представителем Сбербанка.

Кредитные организации поддерживают такую новацию, так как многие формы были приняты еще в конце 1990-х годов. Часть из них дублирует друг друга, в результате чего банки собирают столько данных, что их физически невозможно проанализировать. При отмене отчетности по стандартам бухгалтерского учета для банков российские требования адаптируют к международным стандартам финансовой отчетности.

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