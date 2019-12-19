Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов

10:03, 19 декабря 2019, ПАИ

Из-за шторма скоростной поезд «Ласточка» №812, следовавший по маршруту Псков - Санкт-Петербург, опоздала на 2,5 часа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

18 декабря около 23:00 по техническим причинам электропоезду пришлось остановиться на перегоне Шоссейная — Александровская недалеко от Петербурга. Причиной остановки стал штормовой ветер, который бушевал в северо-западных регионах. Местами порывы ветра достигали 24 метров в секунду.

«Сломалась Ласточка из Пскова в СПб... должны были приехать в 23:02. Стоим! Причину пока не знаем, все бегают, разбираются, электричество отключено, ждём», - написала пассажирка поездка Марина Гришина в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В результате, отправившись из Пскова в 19:32, «Ласточка» доставила пассажиров на Балтийский вокзал только около 1:30 19 декабря вместо 23:00 18 декабря.