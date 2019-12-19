Из-за возможного строительства новой школы предстоит скорректировать генплан Пскова

10:24, 19 декабря 2019, ПАИ

Из-за возможного строительства новой школы предстоит скорректировать генплан Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, этот вопрос рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы.

Заместитель главы администрации города Валентина Зубова пояснила, что в границах улицы Юбилейной, Максима Горького и Рижского проспекта планируется строительство новой школы на 600 мест, поэтому в генплан потребуется внести несколько технических правок.

Валентина Зубова сообщила, что уже заключен муниципальный контракт на проектирование объекта, поэтому «есть все шансы объявить аукционные процедуры на строительство школы уже во второй половине 2020 года».

По мнению главы Пскова Елены Полонской, земельный участок, на котором предполагается возвести новое образовательное учреждение - не самое лучшее место с точки зрения безопасности детей - так как многим школьникам почти ежедневно придется пересекать четырехполосную магистраль. К тому же не полностью укомплектована расположенная неподалеку школа №5. Помимо этого, после появления новой школы в микрорайоне исчезнет единственная зеленая зона.

«За последнюю неделю я встретилась примерно с 250 жителями данного района, и никто из них не выразил радости по поводу этого строительства, все видели в нем только негатив», - рассказала Елена Полонская.

При этом Елена Полонская отметила, что для того, чтобы ликвидировать вторые смены в городских школах, строить новые школы на землях Псковского района - тоже не выход. Так как в данном случае приоритетное право поступления получают ребята из района, а не из Пскова. В заключение Елена Полонская порекомендовала более тщательно проработать вопрос о возведении дополнительных пристроек к уже существующим школам города.