Правила провоза через границу продуктов к новогоднему столу обсудим в ПАИ-live 19 декабря

10:51, 19 декабря 2019, ПАИ

19 декабря гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live станет начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Галина Леонова.

Представитель Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям расскажет об особенностях перевозки продуктов питания через госграницу, какие виды товаров запрещено перемещать, как поступает с теми продуктами, которые пытаются провезти незаконно.

Еще одна тема прямого эфира - путешествия с домашними питомцами. Многие псковичи отправятся на новогодние каникулы к родственникам и друзьям в Эстонию и Латвию. Как оформить ветеринарные документы и куда для этого обращаться — расскажет гость проекта.