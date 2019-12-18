0
19:21
Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове
10:39
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
10:28
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
21:12
Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии
18:08
Бал чемпионов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:25
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
15:20
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
Еще новости
Спорт

Минспорта не признал воздушную атлетику и танцы на пилоне видами спорта

Министерство спорта РФ рассмотрело заявки о признании видами спорта австралийского футбола, воздушной атлетики, спортивного пилона (танцы на шесте). Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, их предложено было включить во Всероссийский реестр видов спорта.

Решением Минспорта всем указанным дисциплинам отказано в этом.

В настоящее время спортивный пилон входит в состав воздушно-силовой акробатики. Спортсмены, занимающиеся этой дисциплиной, неоднократно просили выделить ее в отдельный вид спорта. Данное направление активно развивается и в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове
18 декабря 2019
Финальный этап городского соревнования по воркауту прошёл в Пскове
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
17 декабря 2019
Профессиональную воркаут-команду сформировали в Пскове
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
17 декабря 2019
Футболисты «Зенита» побывают в нескольких интернатах Псковской области
Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии
10 декабря 2019
Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии
Бал чемпионов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 декабря 2019
Бал чемпионов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
10 декабря 2019
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
10 декабря 2019
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам
09 декабря 2019
Александр Гаврилов об отстранении России от Олимпиад: Это серьёзный удар по российскому спорту и по псковичам

Идет загрузка...