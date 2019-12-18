Минспорта не признал воздушную атлетику и танцы на пилоне видами спорта

11:19, 19 декабря 2019, ПАИ

Министерство спорта РФ рассмотрело заявки о признании видами спорта австралийского футбола, воздушной атлетики, спортивного пилона (танцы на шесте). Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, их предложено было включить во Всероссийский реестр видов спорта.

Решением Минспорта всем указанным дисциплинам отказано в этом.

В настоящее время спортивный пилон входит в состав воздушно-силовой акробатики. Спортсмены, занимающиеся этой дисциплиной, неоднократно просили выделить ее в отдельный вид спорта. Данное направление активно развивается и в Пскове.