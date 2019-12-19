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Общество

Псковичи смогут бесплатно упаковать купленные на ярмарке «ART-ель» подарки

На ярмарке товаров ручного творчества «ART-ель» 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» у псковичей будет возможность бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея», уголок которого расположится на первом этаже недалеко от гардероба, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

«Упаковывать подарки будем с использованием натуральных природных материалов: сушеных фруктов, живой ели, шишек. Будет красиво!» – пообещала флорист Регина Симинюк.

«Фея» представит на ярмарки и собственные товары ручного творчества. Среди них елочки, подсвечники, конфетные букеты, мышки тканевые и глиняные. 

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» пройдёт сразу на двух площадках. Первая ярмарочная площадка откроется в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza и будет работать 21 и 22 декабря. Вторая площадка разместится в спортивно-развлекательном парке «Простория» и примет мастеров и покупателей 28-29 декабря. Торговые ряды традиционно будут работать с 12:00 до 18:00.

Псковские умельцы представят интересные вещицы, которые можно подарить на Новый год друзьям и родным. Здесь можно найти новогодние игрушки, украшения для ёлки, сладости, открытки, авторские сумки, сувениры из всевозможных материалов, бижутерию, косметику и многое другое.

Официальная группа ярмарки в «ВКонтакте».

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