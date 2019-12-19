Около 10 тысяч псковичей прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере

14:00, 19 декабря 2019, ПАИ

Около 10 тысяч псковских спортсменов прошли обследования в новом врачебно-физкультурном диспансере с момента открытия. Об этом заявил главный врач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман во время экскурсии по учреждению в рамках координационного совета по демографической политике Пскова 19 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Аркадий Гохман напомнил, что врачебно-физкультурный диспансер в регионе ждали более 10 лет. Он открылся 7 марта 2019 года в спортивном комплексе «Олимп». По словам специалиста, в учреждении проводятся углубленные медосмотры, применяются функциональные методы диагностики, физиотерапевтические методы лечения. Прием ведёт 31 специалист. При этом Аркадий Гохман подчеркнул, что в диспансер может обращаться любой человек, а не только профессиональные спортсмены.

Аркадий Гохман показал присутствующим, среди которых были представители городской власти, сотрудники медицинских организаций, общественники и журналисты, как устроена работа во врачебно-физкультурном диспансере.

В частности, в учреждении есть рентген-кабинет, кабинеты функциональной диагностики, массажа, врача по спортивной медицине, УЗИ, офтальмолога, травмотолога-ортопеда, врача ЛФК, хирурга, уролога, детского стоматолога, а также физико-терапевтический кабинет, где лечат практически все виды спортивных травм. На базе учреждения также функционирует центр здоровья ГБУЗ «ДОКБ» Пскова, в который бесплатно может обратиться любой желающий.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что сегодня очень важно для спорта, чтобы все медицинские учреждения, где спортсмены проходят обследования или лечения, были оснащены новейшим оборудованием. По его мнению, это помогает на ранних стадиях выявлять негативные проявления в здоровье конкретного человека, чтобы затем лечить их. Он отметил большую заслугу руководства области и города в строительстве нового врачебно-физкультурного диспансера. «Мы рады, что у нас открылась ещё одна современная медицинско-спортивная структура – врачебно-физкультурный диспансер», - сказал он.

Аркадий Гохман подчеркнул, что главная задача врачебно-физкультурного диспансера – комплексная диагностика здоровья всех, кто занимается физкультурой и спортом. До сих пор отсутствие такого диспансера создавало для спортсменов целый ряд проблем: от общих очередей в поликлиниках до бесконтрольных нагрузок во время тренировок.