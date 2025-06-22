Памятные мероприятия прошли в районах Псковской области 22 июня

15:59, 22 июня 2025, ПАИ

Памятные мероприятия прошли в муниципалитетах Псковской области сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби.

В Красногородском муниципальном округе на центральной площади посёлка и у воинского мемориала в деревне Покровское состоялись митинги, посвящённые Дню памяти и скорби, пишет газета «Заря». Жители посёлка пришли возложить цветы к воинскому захоронению. После возложения цветов красногородцы присоединились к федеральной акции «Минута молчания», которая прошла по всей стране ровно в 12:15 по московскому времени.

В День памяти и скорби на площади возле районного Дома культуры в Стругах Красных состоялись патриотические акции «Минута молчания» и «История одной песни», сообщает газета «Струги». Представители районного совета ветеранов, фонда «Защитники Отечества», работники РДК, члены общественного совета, священнослужители, волонтёры, жители и гости округа исполнили «Песенку фронтового шофёра» («Эх, путь-дорожка фронтовая...») Бориса Мокроусова на стихи Бориса Ласкина и Наума Лобковского.

День памяти и скорби также отметили в Невельском муниципальном округе. Траурное мероприятие прошло на центральном воинском захоронении. «Минута молчания ещё раз напомнила всем нам о цене мира и важности сохранения исторической памяти. Именно эта память о стойкости, мужестве, единении помогает нашему народу преодолевать все испытания и сегодня», – отметил глава округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Представители руководства, волонтёры, юнармейцы, жители Пустошки собрались сегодня у обелиска освободителям города, чтобы принять участи в акции «Минута молчания» и возложить цветы к Огню памяти, пишет газета «Пустошка».

В День памяти и скорби на братском кладбище в Печорах прошло памятное мероприятие, пишет газета «Печорская правда». У Вечного огня собрались жители города, учащиеся и педагоги школ, члены детских патриотических организаций и военнослужащие, сотрудники учреждений и организаций, представители администрации и депутаты муниципального Собрания, священнослужители и общественники. «Мы помним героев Великой Отечественной войны и гордимся потомками победителей. Не щадя себя, сегодня они мужественно сражаются за Россию и её будущее!» – отметил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Работники районного культурного центра, учащиеся Куньинской школы, жители деревни Борок присоединились к всероссийской траурной акции памяти на местном братском захоронении.

Минуту молчание предварил митинг, на котором работница краеведческого музея Ульяна Сергеева рассказала о жизни одного из похороненных в Борке героев – Константина Осокина. Участники акции возложили цветы и венки к мемориальным плитам и зажгли свечи в память о погибших защитниках Родины, передаёт газета «Пламя».