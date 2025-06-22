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Общество

Роспотребнадзор не зафиксировал увеличения числа жалоб псковичей на проблемы с интернетом

Роспотребнадзор не зафиксировал увеличения числа жалоб жителей Псковской области на проблемы с интернетом: их поступило не больше обычного, сообщили «АиФ-Псков» в отделе защиты прав потребителей управления ведомства по региону.

Фото: ПАИ

Всего с 11 по 20 июня поступило три обращения: одно – от жителя Великих Лук, и ещё два – от псковичей. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, количество жалоб кратно не увеличилось: обычно приходит не больше одного-двух заявлений в месяц.

Обращаться с жалобами на ненадлежащее качество услуг мобильной связи стоит в том случае, если вина лежит на операторе. Когда вопрос касается технических нюансов, обращение перенаправляют в Роскомнадзор. Если при этом ограничение мобильной связи связано с обеспечением безопасности, то Роспотребнадзор рассматривать обращение не будет.

Добавим, что 11 июня стали поступать сообщения о массовом сбое в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что решение о временном ограничении мобильного доступа в интернет в некоторых местах было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

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