ФОТОФАКТ: Реставрационные работы идут в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита в Пскове

14:20, 19 декабря 2019, ПАИ

Реставрационные работы проводятся в здании художественно-промышленной школы Фан-дер-Флита. Здесь уже появилось новое металлическое покрытие. Кроме того, строители частично заменили старые балки, а там, где это технологически невозможно, восстановили и установили их в первоначальном положении. Идут работы по отделке фасадов, в том числе по реставрации отдельных его элементов.

В Доме Ксендза мастера выполнили работы по реставрации кладки. Часть кладки останется без обмазки, чтобы горожане и туристы могли видеть её фактуру.

Активные работы ведутся по возведению кровли. В планах - воссоздание её в исторической конфигурации, которая была нарушена в процессе предыдущих ремонтов.

Работы идут в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры. В проект входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, художественно-промышленная школа им. Н. Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты. Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.