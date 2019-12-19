Мертвые ситхи не умирают: почему заключительные «Звездные войны» Джей Джей Абрамса могут разочаровать

19:25, 19 декабря 2019, ПАИ

В прокат вышли долгожданные «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: заключительная часть франшизы, подводящая черту под всей многолетней историей семьи Скайуокеров. В режиссерское кресло в этот раз вернулся Джей Джей Абрамс, поставивший первую часть из новейшей трилогии сиквелов - «Пробуждение силы». Муслим Камалов без спойлеров рассказывает, почему у Абрамса снова ничего не получилось, и чем заключительный эпизод «Звездных войн» может разочаровать зрителей.

Легендарные желтые титры, постоянно летящие куда-то в бескрайний космос вот уже на протяжении более 40 лет, сходу и жирным капслоком заявляют: «Палпатин жив!». И правда, могучий предводитель ситхов (к его роли вернулся Иен Макдермид) после, казалось бы, фатального падения в шахту Звезды Смерти в VI эпизоде, выжил. Он остался слепым, с помятыми пальцами и изуродованными ногтями, подключенный шлангами к «крюку жизни» - неведомому монструозному устройству, поддерживающему в Императоре какую-никакую, но жизнь. К Дарту Сидиусу спешит Кайло Рен (Адам Драйвер): после убийства Верховного Лидера Сноука в предыдущем эпизоде, внук Дарта Вейдера становится одержим идеей убрать с дороги и Палпатина, для чего он находит электронный компас, который приводит его к могущественному ситху. Но тот умудряется запугать Рена и переманить на Темную сторону Силы окончательно, поручив разобраться с последним джедаем - Рей (Дэйзи Ридли).

Она же в это время находится на базе повстанцев, которая расположилась в джунглях далекой безымянной планеты. Рей заканчивает свое обучение: висит в воздухе, окруженная булыжниками, бегает в лесу и упражняется со световым мечом, а по вечерам почитывает толстые учебники и записи скончавшегося магистра-джедая Люка Скайуокера (Марк Хэмилл). Внезапно Рей становится известно о втором компасе ситхов, который может привести ее к Императору Палпатину. Но устройство находится совсем в другой звездной системе и на помощь Рей приходят По Дэмерон (Оскар Айзек), Финн (Джон Бойега), Чубакка (Йонас Суотамо) и верные дроиды - C-3PO (Энтони Дэниелс) и BB-8.

Опасения насчет финального, девятого, эпизода «Звездных войн» с подзаголовком «Скайуокер. Восход» подтвердились — это действительно худший фильм из новейшей трилогии сиквелов. В неудачах картин всегда виноват только один человек - режиссер, в этом случае в испорченные «тапки» можно смело ткнуть Джей Джей Абрамса, человека, ответственного за «Пробуждение силы» - первую серию из трилогии продолжений «Звездных войн», которая вышла до омерзения неуклюжей. Положение франшизы несколько выровнялось в «Последних джедаях» Райана Джонсона: это был по-настоящему великолепный, авторский эпизод Звездной Саги со своими превосходными и запоминающимися моментами, изобретательная и своеобразная часть франшизы. Искра надежды на достойное завершение истории о Скайуокерах, правда, оказалась слишком мелкой для полноценного огня: на пост режиссера вернулся Абрамс - немного отбитый наголову персональный фанат Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, умеющий лишь профессионально стилизовать, но не способный на главное: талантливо написать и увлекательно рассказать. И справедливо низкий рейтинг «Скайуокера» на Rotten Tomatoes не даст соврать - у Абрамса не получилось исправить ошибки четырехлетней давности.

Вернее, судя по «Скайуокеру», режиссер даже не пытался это сделать - новый фильм на каждом шагу подрывается на тех же минах, что и прежний. К примеру, слабо проработанный сценарий с нелепыми диалогами, кажется, опять писала нейронная сеть: он снова невероятно сумбурен, в отдельные моменты искрит абсурдностью, а за персонажами, как и в «Пробуждении силы», - ничего не стоит, они пустышки, переживать из-за которых не приходится, как бы не хотелось. Да и актеры не то, чтобы сами стараются заставить нас это сделать: Оскар Айзек окончательно превращен сценаристами в глуповатого контрабандиста, якобы нового Хана Соло, но до харизмы Харрисона Форда – миллионы парсеков; Дэйзи Ридли так же невзрачна, она теперь, судя по всему, Люк; а Джон Бойега бесконечно бегает и истошно кричит, в этом, видимо, только и заключается функция его персонажа-недотепы. Самым же невыносимым в новых «Звездных войнах» оказывается дроид C-3PO, поскольку на него решено было возложить обязанности главного шутника галактики, в конечном итоге он лишь крайне назойлив. Адам Драйвер остался на том же лениво-пассивном уровне, который, в принципе, и требует фильм Disney: все-таки на его настоящую актерскую мощь лучше посмотреть в «Брачной истории» Ноя Баумбаха.

Джей Джей Абрамс со всей серьезностью кирпичного лица, яростно хватается за оригинальный VI эпизод, как когда-то в 2015 году ухватился зубами за четвертый, и строит опять на его основе свой, забывая о главном - аутентичном духе «Звездных войн». Его IX эпизод совершенно лишен этого ощущения, мифологии, каждый кадр «Скайуокера», увы, – это игра дорвавшегося в очередной раз до Саги фаната, дорогая стилизация, не более. Это хороший пример того, что снять «Звездные войны» на 65-миллиметровую пленку и сделать тем самым эталонную картинку – недостаточно, за визуальной составляющей обязан стоять крепкий сюжет с увлекательной и, желательно, оригинальной историей. Вместо этого в «Скайуокере» Абрамс и сценаристы, коих, на секунду, кроме него еще трое, идут по самому очевидному и легкому пути – воскрешают злодея Палпатина, но этот трюк оборачивается самым тривиальным пшиком, прием не работает как неожиданный. Поэтому появление Сидиуса ничем не объясняется, он остался жив благодаря кризису идей и, несомненно, дурной фантазии сценаристов: дедушка, который просто выжил, а вот Абрамс, похоже, действительно - из ума. Финальному эпизоду нужен был злодей, а когда достают из чулана уже всеми забытого – говорит об откровенной режиссерской и сценарной слабости. Про драматургию здесь забывают напрочь, сюжет, усложненный совершенно никчемными и, скажем так, рядовыми заданиями в стиле «найти карту», «долети до планеты», «отыщи артефакт и нужного инженера-кроху», худо-бедно продвигается до нужной точки и не то чтобы он в эти моменты как-то по-особенному напряжен.

Абрамс, на которого была возложена ответственная миссия завершить историю семьи Скайуокеров, раздувает сюжетный масштаб, но почему-то ни один из эпизодов фильма не оборачивается хоть сколько-нибудь накаленным и изобретательно поставленным. Будь то очередной космический бой или дуэль на световых мечах Рей и Кайло Рена – ничего из этого не окажется нестандартно снятым: все пресно, до невероятного скучно и бездарно. Другими словами – автоматично-студийно и безыдейно. А эпизод с перетягиванием с помощью Силы небольшого транспортного крейсера - невероятная нелепость и абсурд, сцена, заставляющая больше смеяться, чем восхищаться или удивляться.

Здесь нужно вспомнить, что Райан Джонсон сделал собственный эпизод «Звездных войн» только лишь на основе одной (!) ситуации – космической «осады» крейсера Сопротивления, что сделало его картину настолько запоминающийся, динамичной, безмерно напряженной и впечатляющей. Джонсон в VIII эпизоде разбил шлем Кайло Рена, мечтавшего стать новым Вейдером, тем самым показав, что цепляться за прошлое - гиблое дело и нужно двигаться вперед: наполнять персонажей характерами, придумывать новую историю и сделать Силу доступной для всех – даже если ты дочь мусорщиков. Абрамс же собирает омерзительный шлем Рена заново, поступая ровно наоборот и уничтожая все то, что было предложено Джонсоном. Абрамса не волнуют новые сюжеты, герои и их судьба с какими-то характерами, главное дать больше фансервиса, снова сыграть на ностальгии – метод, конечно, гнусный, но ждать от настолько бездарного режиссера-фанатика другого не приходится. Поэтому и Сила снова только для «избранных», рядовые члены Сопротивления снова абстрактное «никто», что сидит в джунглях и ковыряется в кораблях. Финал же – самое удручающее, что может быть в «Скайуокере» – дешевый ход с вбросом тонн фансервиса: в угоду фанатам Абрамс нелепо реконструирует кадры из «Новой надежды», добавляя веселящихся эвоков из «Возвращения джедая».

«Скайуокер. Восход» – удивительно примитивное и халтурное кино, в котором похоронили все то, что было изумительно придумано и воплощено в жизнь в «Последних джедаях». Это фильм, где ставка, опять же, делается на ностальгию по оригинальным эпизодам. События, странный путь, которые пережили и прошли герои за эти 2,5 часа не окупает даже кульминационная битва: Абрамс и здесь решил не изобретать велосипед, а воспользоваться подсказкой из соседнего ангара, там, вероятно, где снимали в этот момент «Мстители: Финал». Где-то за кадром в эти минуты надрывается великий Джон Уильямс, как оказалось, зря: даже талантливейший композитор во всей далекой-далекой галактике, к сожалению, уже не в силах вытянуть своим превосходным саундтреком настолько унылый и провальный финальный эпизод легендарных «Звездных войн». Видимо, придуманная когда-то Джорджем Лукасом Сила окончательно покинула эту франшизу. Но небольшая часть ее, к счастью, все еще живет - в «Изгое-один», «Последних джедаях», а теперь еще и в «Мандалорце». Да пребудет она хотя бы с ними.