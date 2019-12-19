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Общество

Глава Пскова: Программа о соцвыплате на покупку жилья для детей-сирот необходима регионам

Федеральная программа о социальной выплате на покупку жилья для детей-сирот, которую сейчас совместно прорабатывают партия «Единая Россия» и правительство России, крайне необходима регионам. Об этом заявила координатор партпроекта «Крепкая семья» в Псковской области, глава Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Елена Полонская отметила, что обеспечение детей-сирот жильем – актуальная тема для Псковской области. По её словам, отделение «Единой России» уделяет большое внимание защите прав социально незащищенных граждан: например, в Пскове работает «Семейная приемная», в которую обращаются со своими проблемами, в том числе дети-сироты.

«Обращения, касающиеся выделения жилья сиротам, в нашу приемную были. Совсем недавно с помощью представителей регионального комитета социальной защиты мы решили квартирный вопрос одного молодого человека. К сожалению, в настоящее время подходящего жилья для него не нашлось. Поэтому было принято решение, что до момента получения квартиры, юноша будет самостоятельно снимать жилье и получать за его наем компенсацию из областного бюджета. Конечно, это вынужденное и временное решение, но главное, что человек не брошен, не оставлен один на один со своей проблемой. Его услышали и помогли», - привела пример Полонская.

Глава Пскова уточнила, что администрация города ежегодно приобретает квартиры для детей-сирот. Так, в 2018 году были распределены 62 квартиры, 8 квартир куплены в текущем году. Также заключен контракт на строительство еще 62 квартир. Одна квартира распределена после освобождения ее предыдущим жильцом.

«Понятно, что этих объемов недостаточно, чтобы в срок обеспечить всех детей-сирот, достигших совершеннолетия, необходимыми квадратными метрами. Именно поэтому 6-летняя федеральная программа о социальной выплате на покупку жилья, которую сейчас совместно прорабатывают партия «Единая Россия» и Правительство России, крайне необходима регионам. Она поможет решить многие наболевшие вопросы в этой сфере и сделает счастливыми многие семьи», - считает Елена Полонская.

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