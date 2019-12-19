«Урок мужества» для школьников провели в Пскове

14:35, 19 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в естественно-математическом лицее № 20 в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Историческая память» состоялся «Урок мужества». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, на мероприятии собрались более 30 школьников.

Командир штурмового отделения спецподразделения «Зубр» УФСИН России по Псковской области подполковник Виталий Цанда рассказал детям о службе в интересах Родины и привел примеры мужества и отваги.

По мнению членов Псковского городского отделения партии «Единая Россия», без памяти о прошлом нет будущего, поэтому очень важно развивать у подрастающего поколения интерес к истории, воспитывать детей на примере настоящих подвигов, формировать представление о гражданском долге и героизме на благо своей страны.

Всем школьникам после встречи вручили брошюры с информацией об улицах Пскова, названных в честь героев Великой Отечественной войны.