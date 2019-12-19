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Общество

Антиалкогольная кампания не должна вестись полицейскими методами, уверен Путин

Антиалкогольная кампания не должна вестись полицейскими методами, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на большой пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что антиалкогольная кампания в России уже дала свои результаты. В качестве примера Владимир Путин привёл информацию о том, что употребление алкоголя в России на душу населения в пересчете на литры чистого спирта ниже чем в Германии.

«Здесь надо действовать крайне аккуратно. Разъяснять, давать выбор между разными видами алкоголя, делая упор на продукцию с небольшим спиртовыми градусом. Можно бороться без полицейских методов», - отметил президент.

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