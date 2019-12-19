Владимир Путин: Новой пенсионной реформы не будет

15:21, 19 декабря 2019, ПАИ

Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, власти не готовят и не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации. Нигде», - заверил глава государства.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите», - уточнил Путин.

ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП), он может заработать в 2021 году. ГПП призван помочь россиянам сформировать дополнительную негосударственную пенсию с помощью налоговых льгот. Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.

Пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от заработной платы предлагается освободить от НДФЛ. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по налогу на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих работников.